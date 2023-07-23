Kadıköy'de bir grup, İETT otobüsünde dans etti Çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular grubun dansını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi, kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Gün geçmiyor ki, İstanbul’dan ilginç bir haber çıkmasın… Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde gece saatlerinde olanlar oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. Direklere tırmandılar Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü. Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Dans, sokakta da sürdü Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.