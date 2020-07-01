Dolar
6.8519
-0.016%
Euro
7.6994
0.0181%
Altın
1784.36
0.2021%
Borsa
116524.78
0.5885%
G. Altın
393.101
0.1628%
Bitcoin
62687.5
-0.6134%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı

    Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 02:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #1

     

    Rasimpaşa Mahallesi Marmaray Ayrılıkçeşmesi Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, tren raylarına girdikten sonra devlet demiryollarına ait olan ray bakım onarımında kullanılan vincin üzerine çıkan bir kişiyi elektrik çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede uzun süre inceleme yaptı.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #2

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #3

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #4

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #5

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #6

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #7

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #8

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #9

    Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı #10

    Görüş Bildir