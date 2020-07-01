Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı

Kadıköy'de bir kişi raylara girince elektrik çarptı

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Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rasimpaşa Mahallesi Marmaray Ayrılıkçeşmesi Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, tren raylarına girdikten sonra devlet demiryollarına ait olan ray bakım onarımında kullanılan vincin üzerine çıkan bir kişiyi elektrik çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede uzun süre inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



























