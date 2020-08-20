Kadıköy'de maskesiz kadını gözaltına alan polislere uzaklaştırma

Denetim sırasında maske takmayan bir kadını sert müdahale uygulayarak gözaltına almaya çalışan iki polis, görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Caddesi'nde, "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" yapan iki polis memuru, R.B. isimli kadının maskesini usule uygun şekilde takmadığını görerek uyarıda bulundu.

Polis memurlarının uyarısına hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık veren R.B., sert müdahaleye maruz kalarak gözaltına alınmak istedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Sosyal medyada yayılan o görüntüler tepki toplarken, İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kadıköy'de maske takmayan kadına polis sert müdahalede bulundu