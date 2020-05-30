Kadıköy'deki otobüs duraklarında yoğunluk

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, işlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.

İstanbul'da, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber yollar boş kaldı.

Kadıköy ilçesinde ise işe gitmek zorunda olan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.

Durakta oluşan yoğunluk ise dikkat çekti.

"İKİ SAATTİR YOLDA BEKLİYORUZ"

Kadıköy Kozyatağı otobüs durağında bekleyen Murat Özkan, "İşe gidiyorum. Yasak devam etsin. En azından mikrop yayılmasın. Otobüsler biraz daha sık gelse daha iyi olacak. İki saattir yolda bekliyoruz." dedi.

Murat Taşdelen ise "İşe yetişmeye çalışıyoruz. Aslında biraz geç kaldım. Normalde bir saatte bir geliyor, yarım saatte bir gelse daha iyi olur. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda bazen gidemediğimiz anlarda oluyor." diye konuştu.