Kadir Gecesi Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? 2026 Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayının en kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi için araştırmalar hız kazandı.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu mübarek gece, İslam dünyasında affın, rahmetin ve manevi arınmanın zirveye ulaştığı bir dönem olarak görülüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman, 2026 Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiğini ve Ramazan ayının kaçıncı gününde idrak edileceğini merak ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek zaman dilimi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul ediliyor.

KADİR GECESİ’NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi’nin en önemli özelliği, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.

İslam inancına göre ilahi vahiy, bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) ulaştırılmış ve insanlık için yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirtildiği üzere, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu ifade, yaklaşık seksen üç yıllık bir ömre denk gelen uzun bir süreden daha faziletli bir zaman dilimini işaret eder.

Kadir Gecesi, meleklerin ve Cebrail’in (a.s) yeryüzüne indiği; gelecek bir yıl içinde yaşanacak olayların, rızıkların ve kaderin takdir edildiği müstesna bir gecedir.