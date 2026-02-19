Bursa'da sokak sokak gezip, ilahi söyleyerek sahura kaldırdılar

İnegöl ilçesinde Ramazan ayının ilk sahuru, 100 yıllık gelenekle devam ettirildi.

Davul ve defle Sinanbey Mahallesi’ndeki sokakları gezen ilahi ekibi, vatandaşları seslendirdikleri ilahilerle sahura kaldırdı.

"RAMAZAN MAĞFİRET AYIDIR"

Sahur vaktinde okunan ilahiler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, "Tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun.

Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah’ın rahmetinin indiği aydır.

Ramazan'ın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimiz olacaktır. Tüm İnegöllülere armağan olsun." dedi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Özgür Yıldırım ise ilahiyle sahura kaldırma etkinliğinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazan'da ilahiler söylüyoruz. Programımız ramazan ayı boyunca sürecek." diye konuştu.