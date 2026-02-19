Zeytinburnu'nda drone destekli kaynakçı denetimi yapıldı

Yurt genelinde trafik güvenliği ve huzuru için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşın güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçleri, Zeytinburnu'nda başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Kaynak yapma" olarak bilinen kural ihlali yapan sürücülere yönelik Zeytinburnu'nda denetim yapıldı.

Drone destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

DENETİMLERİN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ

Kural ihlal yaptığı tespit edilerek durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza kesildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.