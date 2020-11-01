Dolar
8.4368
1.0927%
Euro
9.8309
1.6533%
Altın
1890
0.5822%
Borsa
1140.16
2.4982%
G. Altın
512.24
1.577%
Bitcoin
112401.14
-1.3169%
EXEN Coin
11.33
1.88%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Vali Coşkun, tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek, durumunun iyiye gittiğini söyledi.
    • AA
    • 01.11.2020 - 17:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüse yakalandı.

    Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

    Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

    "DURUMUM İYİYE GİDİYOR"

    "Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir