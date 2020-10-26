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    Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içme yasağı

    Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içme yasağı

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 11:24
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 12:35
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı.

    Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı.

    AÇIK ALANDA SİGARA YASAĞI

    Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

    Öte yandan, sigara içme yasağı uygulanan diğer iller ise şöyle:

    Ordu, Giresun, Kastamonu ve Denizli.

    Kahramanmaraş ta açık alanda sigara içme yasağı #1

    Kahramanmaraş ta açık alanda sigara içme yasağı #2

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