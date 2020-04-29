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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü yakalandı

    Otomobille havaya ateş ederek gezen şahıs, yakalanarak polis merkezine götürüldü.
    • AA
    • 29.04.2020 - 09:05
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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü yakalandı

    Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün havaya ateş ederek dolaştığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti.

    Bölgeye gelen polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı.

    SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Tüm noktaları kapatan ekipler, Ali Sezal Bulvarı üzerinde Mustafa A'yı (22) yakaladı.

    Otomobil içerisinde yapılan aramada bir bıçak ve bir de kurusıkı silah ile fişek ele geçirildi.

    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü yakalandı ViDEO

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

    Alkollü araç kullanmak ve "dur" ikazına uymamaktan bin 516 lira para cezası yazılan sürünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

    Öte yandan sürücü hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereğince emre aykırı davranıştan dolayı da idari tutanak düzenlendi.

    GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

    Mustafa A, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sizin anne babanız yok mu? Siz hiç mi içmediniz? Ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

    Sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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