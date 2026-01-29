Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmasında doğalgaz hattında patlama oldu

- Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
- Patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı, ancak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Olay sonrası bölgede incelemeler devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği doğal gaz boru hattında patlama oldu.
ALEVLER YÜKSELDİ
Patlamayla birlikte alevler yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler alevlere müdahale ederken, hattın önünden geçtiği binada da 3 kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.
Bölgede incelemeler sürüyor.