Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmasında doğalgaz hattında patlama oldu

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz boru hattında yaşanan patlamayla birlikte çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı..

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 17:22
  • Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
  • Patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı, ancak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
  • Olay sonrası bölgede incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği doğal gaz boru hattında patlama oldu.

ALEVLER YÜKSELDİ

Patlamayla birlikte alevler yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler alevlere müdahale ederken, hattın önünden geçtiği binada da 3 kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.

Bölgede incelemeler sürüyor.

