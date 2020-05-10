Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü, polislere yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polislere yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetim yapmaya devam ediyor.

Denetimler sırasında ekipler, 46 N 2265 plakalı otomobili durdurdu.

EHLİYETSİZ OTOMOBİL KULLANDI

Çalışma izin belgesini gösteren sürücü Sefa Y'nin (31) ehliyetine bir süre önce el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Ekiplerin kendisine ceza yazacağını anlayan Sefa Y, "Yanımda ehliyetli birisi var. Zor günlerden geçiyoruz bir göz yumun. Üç günden beri teyzemin oğlu kullanıyordu bugün ben aldım. Mezarlığa gittik geldik." dedi.

Ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye, 2 bin 473 lira para cezası uyguladı.