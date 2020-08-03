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- Kahramanmaraş'ta elektriğe kapılan 5 inek telef oldu
Kahramanmaraş'ta elektriğe kapılan 5 inek telef oldu
Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu. Tek geçim kaynağını kaybeden Safiye Avcı yetkililerden yardım istedi.
- AA
- 03.08.2020 - 21:10
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Mahallesi'nde besicilik yapan Cuma ve Safiye Avcı çifti gelen sesler üzerine kontrol ettikleri ahırda ineklerin akıma kapıldıklarını gördü.
Avcı çiftinin akımı kapatmasına rağmen ahırdaki 5 inek telef oldu.
"MAĞDUR OLDUM, YARDIM BEKLİYORUM"
Safiye Avcı, eşinin yüzde 50 engelinin bulunduğunu tek geçim kaynaklarının ise hayvancılık olduğunu söyledi.
Hayvanların o hallerini unutamadıklarını ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktaran Avcı, "Tek geçim kaynağımızdı. Hayvanlarım telef olunca, mağdur oldum. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum." diye konuştu.