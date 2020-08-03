Kahramanmaraş'ta elektriğe kapılan 5 inek telef oldu

Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu. Tek geçim kaynağını kaybeden Safiye Avcı yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Mahallesi'nde besicilik yapan Cuma ve Safiye Avcı çifti gelen sesler üzerine kontrol ettikleri ahırda ineklerin akıma kapıldıklarını gördü.

Avcı çiftinin akımı kapatmasına rağmen ahırdaki 5 inek telef oldu.

"MAĞDUR OLDUM, YARDIM BEKLİYORUM"

Safiye Avcı, eşinin yüzde 50 engelinin bulunduğunu tek geçim kaynaklarının ise hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvanların o hallerini unutamadıklarını ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktaran Avcı, "Tek geçim kaynağımızdı. Hayvanlarım telef olunca, mağdur oldum. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum." diye konuştu.