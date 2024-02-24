Kahramanmaraş'ta müstakil evde patlayan tüp yangın çıkardı

İHA
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Üngüt Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Evin boş olması faciayı önledi
Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Yangın söndürüldü
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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