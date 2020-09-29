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    • Kahramanmaraş'ta öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

    Kahramanmaraş'ta öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

    50 yaşındaki edebiyat öğretmeni, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 12:14
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 12:14
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    Kahramanmaraş'ta öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat Anadolu Lisesi'nde görev yapan edebiyat öğretmeni Aziz Serin (50), geçen cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti.

    Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi'nde, internete bağlanamadı.

    EVE GERİ DÖNMEDİ, YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

    Serin, saat 12.00'deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı. Dersin ardından evine dönen Aziz Serin, ikinci ders için saat 16.40'ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları, Aziz Serin'in cansız bedenini buldu.

    KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

    Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin'in ölümü, ailesi ile 2 yıldır görev yaptığı okulundaki meslektaşları ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.

    Aziz Serin, pazar günü Şeyhadil Mezarlığı'ndan toprağa verildi.

    Kahramanmaraş ta öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü #1

    16.40’DAKİ DERSİ BAŞLATAMADI

    Ders sisteminde yapılan kontrolde Aziz Serin'in 12.00'deki derste internet üzerinden öğrencilerle bir araya geldiği, 16.40'taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.

    Kahramanmaraş ta öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü #2

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