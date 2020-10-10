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    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
    • AA
    • 10.10.2020 - 02:54
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    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde kırsalda akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

    5 İLDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

    Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.

    Onikişubat Orman İşletme Şefi Mustafa Kavak, yangını söndürmek için ekiplerin cansiperane çalıştığını söyledi.

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    35 HEKTARLIK ALAN YANIYOR

    Çevre illerden bölgeye arazözler gönderildiğini, 35 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirten Kavak, şunları kaydetti:

    "Kuzey cephesini tamamen kontrol altına aldık. Doğu cephesini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Batı cephesini kısmen kontrol altına almaya çalıştık. Güney cephesinde de arkadaşlarımız konuşlandılar. O bölgede yerleşim yerleri var. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımızda yangına müdahale edecekler. İnşallah kontrol altına alacağız diye düşünüyoruz."

    Vatandaşlardan Ramazan Purtaş da haber alır almaz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kent merkezinden yardıma geldiklerini söyledi.

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