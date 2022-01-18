Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı.

ELEKTRİK DİREĞİ, BORU HATTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesindeki bir elektrik direği, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Direk, bölgede bulunan bir petrol boru hattına isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama VİDEO

PATLAMA NEDENİYLE KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'na da sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA: "CAN KAYBI YOK"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangının patlama neticesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın nedeninin araştırıldığını anlatan Coşkun, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Petrol akımı kesildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangının etkisi de azalmaya başladı. Boruda petrol olduğu için yangın kontrollü şekilde sürüyor. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede yangını söndürecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

BELEDYE BAŞKANI: "TÜM EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞIYOR"

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."