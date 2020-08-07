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- Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı
Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı
Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde, bahçede su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Yanmaya başlayan gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılması istendi.
- DHA
- 07.08.2020 - 14:37
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde bahçe satın alan adı öğrenilemeyen kişi sondaj yaptırarak, kuyu açmak istedi.
Sondaj sırasında çalışanlar, 70 metrede suya ulaştıklarını belirterek bahçeden ayrıldı.
ÇAKMAĞI ÇAKINCA ALEV ALDI
Ancak bir vatandaş, kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Yanmaya başlayan kuyudaki gazın ne olduğu öğrenilemedi. Mahalleli yetkililerden gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.