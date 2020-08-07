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Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı

Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı

Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde, bahçede su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Yanmaya başlayan gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılması istendi.