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    Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı

    Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde, bahçede su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Yanmaya başlayan gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılması istendi.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 14:37
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    Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan gaz çıktı

     

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde bahçe satın alan adı öğrenilemeyen kişi sondaj yaptırarak, kuyu açmak istedi.

    Sondaj sırasında çalışanlar, 70 metrede suya ulaştıklarını belirterek bahçeden ayrıldı.

    ÇAKMAĞI ÇAKINCA ALEV ALDI

    Ancak bir vatandaş, kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Yanmaya başlayan kuyudaki gazın ne olduğu öğrenilemedi. Mahalleli yetkililerden gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.

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