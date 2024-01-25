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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu! 1300 yıllık tarihi Tevrat bulundu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu! 1300 yıllık tarihi Tevrat bulundu Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.