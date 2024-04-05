Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta Gölsun-Elbistan yolu Yazıköy Mahallesi yakınlarında, sürücü M.R.B’nin kullandığı 34 MU 0711 plakalı otomobil Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halinde ilerliyordu.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Sürücü Yazıköy mevkine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Göksun istikametinden Elbistan istikametine seyreden H.G. isimli sürücünün kullandığı 06 CLP 285 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi
Kazada yabancı uyruklu işçilerden A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) olay yerinde hayatını kaybederken, M.R.B. (32), 06 CLP 285 plakalı otomobil sürücüsü H.G. (50), H.G. (42) ve M.E.G.(15) yaralandı.
Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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