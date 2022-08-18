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    Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 18.08.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 20:31
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    Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.E.K. ve M.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Kurşunla yaralandı

    Olayda Y.E.K. vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde tartışma ve şahısların silah sıktığı görüldü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla yaralanan Y.E.K’yi hastaneye kaldırdı.

    Serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, M.G.’nin ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı VİDEO

    Kahramanmaraş ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #1

    Kahramanmaraş ta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #2


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