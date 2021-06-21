Kamu kurumları esnek mesai uygulaması sona eriyor
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 21.06.2021 - 19:40
- Güncelleme : 21.06.2021 - 20:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber kamuda esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.
ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ 1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR
Buna göre, kamuda uygulanan esnek çalışma düzeni 1 Temmuz itibariyle sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO