Kamu kurumları esnek mesai uygulaması sona eriyor

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber kamuda esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ 1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Buna göre, kamuda uygulanan esnek çalışma düzeni 1 Temmuz itibariyle sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO