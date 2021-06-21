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    Kamu kurumları esnek mesai uygulaması sona eriyor

    Kamu kurumları esnek mesai uygulaması sona eriyor

    Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.06.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 20:01
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber kamuda esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

    ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ 1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

    Buna göre, kamuda uygulanan esnek çalışma düzeni 1 Temmuz itibariyle sona erecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO

    Kamu kurumları esnek mesai uygulaması sona eriyor #1

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