DHA
Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan 28 yaşındaki Ferdi Gülezen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan Gülezen, davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TAHLİYE OLDU
Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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