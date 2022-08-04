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    Kapadokya'da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi

    Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede, yılın ilk 7 ayında toplam 327 bin 854 kişi balona bindi.
    • 04.08.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:31
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    Kapadokya'da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi

    Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin en önemli bölgelerinden biri olan Kapadokya, yer şekilleri ve kültürel değerleriyle ün salıyor.

    Sıcak hava balonlarına ilgi yoğun

    Her yıl 4 mevsim binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede, yapılan sıcak hava balon turlarına ilgi de her geçen gün artıyor.

    Son açıklanan verilere göre temmuz ayında sıcak hava balonları 24 gün havalanırken, bugünlerde 3 bin 406 uçuş gerçekleştirildi.

    Kapadokya da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi #1

    71 bin kişi balona bindi

    Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuşlarda toplam 71 bin 310 kişinin Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlediği belirlendi.

    Yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş yapıldı

    İHA'nın aktarımına göre; sadece yılın ilk 7 ayında 15 bin 735 uçuş gerçekleştirilirken bu uçuşlarda toplam 327 bin 854 yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı gökyüzünden izledi.

    Kapadokya da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi #2

    Kapadokya da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi #3

    Kapadokya da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi #4

    Kapadokya da yılın ilk 7 ayında 15 bin uçuş gerçekleştirildi #5


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