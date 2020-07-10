Kara yollarında maket trafik polisi dönemi

Kazalarla kural ihlallerinin yoğun olduğu 350 noktaya maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisleri yerleştirilmeye başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kara yollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirleri geliştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 2017'den itibaren polis bölgesinde 420, jandarma bölgesinde ise 347 olmak üzere 767 maket/model ekip aracı, kural ihlalleri ve trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda yol kenarlarına yerleştirildi.

KAZALARIN AZALDIĞI BELİRLENDİ

Maket araçların trafik güvenliğine katkısını ölçmek amacıyla yerleştirildikleri noktalar ve yakın çevresinde meydana gelen kazaların analizleri yapıldı. Analizlerde, maket araçların olduğu bölgelerdeki ölümlü trafik kazalarının yüzde 23 azaldığı saptandı.

İKİNCİ ADIM GELİŞTİRİLDİ: MAKET POLİS

Sonuçtan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, uygulamanın ikinci adımı olarak polis bölgesindeki maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisi yerleştirilmeye başlandı.

Uygulamayla trafikte sürücülerin dikkatlerinin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

"EN ETKİLİ VE CAYDIRICI TRAFİK DENETİMİ"

EGM Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, en etkili ve caydırıcı trafik denetiminin, resmi personelin, kara yolu üzerinde görünür olması, sürücülerin durdurulup yaptıkları kural ihlalleriyle ilgili bilgilendirilmesi ve ihlallere ilişkin idari yaptırımın uygulamasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sürücülerin polis ekiplerini denetim yaptığı esnada görmesinin trafik güvenliğine olumlu katkı sağladığını belirten Saraç, sürücüler üzerinde yoğun ve etkin denetim yapıldığı hissi oluşturmak amacıyla yol kenarlarına bir süre önce maket trafik polisi araçları yerleştirildiğini anımsattı.

72 İLDE 350 NOKTAYA KONULDU

Saraç, "72 ilimizde 350 noktada maket trafik polisleri ve araçları özellikle gece vakitlerinde araç hızının azaltılması ve sürücülerin daha dikkatli olması için bizim gibi yol kenarlarında görünür olacaklar. Amacımız, görünürlüğü, sürücülerin daha fazla dikkat etmesini ve trafik güvenliğini üst düzeye taşımak." diye konuştu.

Saraç, önceliklerinin gerçek trafik polisleriyle denetim yapmak olduğunu, maketlerin trafik kural ihlalleri ve kazalarının yoğun olduğu yerlere yerleştirildiğini belirtti.