Karabük'te 44 yıldır garajda tuttuğu Zastava, 15 bin euroya satıldı

Almanya’da yaşayan Abidin Bostancı’nın babası Hüseyin Bostancı, 1980’li yıllarda çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı. Dönemin Yugoslavya’sında polis aracı olarak kullanılan araç, 1981 yılında memleketi Samsun’un Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’ne getirildi.

23 BİN KİLOMETREDE, ORİJİNAL

Araç birkaç kez kullanıldıktan sonra üzerine branda çekilerek garaja kaldırıldı ve yaklaşık yarım asır boyunca özenle korundu. Sadece 23 bin kilometrede olan Zastava 1100, hiçbir modifikasyona uğramadan günümüze tamamen orijinal hâliyle ulaştı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi korunmuş durumda.

YENİ SAHİBİ FUARDA SERGİLEYECEK

44 yıl boyunca bozulmadan saklanan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibi Muhammet Kaya’ya satıldı. Kaya, aracın hem Türkiye’de hem de yurtdışında fuarlarda sergileneceğini belirterek, “Şu an görünen masraf en az 5 bin euro. Önce İstanbul’daki fuara katılacak, ardından yurt dışındaki fuarlara götüreceğiz. Son olarak hatıra olarak tezgâhımızda duracak” dedi.

TÜRKİYE'YE 1981'DE GELDİ

Abidin Bostancı, aracın Türkiye’ye 1981 yılında geldiğini ve yalnızca 1-2 defa kullanıldıktan sonra garaja çekildiğini söyledi: “44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz. Çok sağlamdır. Türkiye’de tek, Avrupa’da da benzeri yok”

ORİJİNALLİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Zastava 1100’ün tamamen orijinal olması yeni sahibini de şaşırttı. Kaya, “Tamamen orijinal, kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Önce İstanbul Esenyurt’taki Fiat bayisinde tamir olacak, ardından Kapaklı’daki firmamızda koruyacağız ve fuarlara götüreceğiz” ifadelerini kullandı.