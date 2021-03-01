Karabük'te 606 Mehmetçik, Kızılay'a kan verdi

Koronavirüs döneminde azalan kan stokları nedeniyle, 606 Mehmetçik Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Karabük’te, koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında meydana gelen azalmalardan dolayı kan bağış kampanyası düzenlendi.

Düzenlenen 'Karabük’ün Kanında Hayat Var' kampanyası, Safranbolu’da Kaymakam Mehmet Türköz’ün de katılımı ile 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında devam etti.

Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilen kampanya kapsamında, 606 personel kan bağışında bulundu.

"ATA YADİGARI"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Türk Kızılay’ının ata yadigarı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Sağ olsun bu konuda halkımız tekrar alicenaplığını gösterdi. İlçemizde kan bağışında tekrar bir artış oldu. Burada yoğun bir katılım var. Biz de kanımızı verdik. Bütün askerlerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki kampanyaya destek verdiler.”