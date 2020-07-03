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- Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü
Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü
- İHA
- 03.07.2020 - 21:53
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.’yı getirdi.
Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi.
BÜYÜ BOZARKEN FENALAŞIP ÖLDÜ
Bu sırada S.A. birden yere yığıarak hayatını kaybetti.
Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken İlyas K. gözaltına alındı.
S.A.'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İNEBOLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi. S.A.’nın cenazesi, daha sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından emekli tarih öğretmeni olduğu öğrenilen S.A, İnebolu Merkez Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.