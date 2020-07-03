Dolar
6.8645
0.1707%
Euro
7.7228
0.2492%
Altın
1775.13
-0.0118%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.296
0.2458%
Bitcoin
62323.38
-0.6442%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define büyüsü çözerken fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş toprağa verildi.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 21:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü #1

    Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.’yı getirdi.

    Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi.

    Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü #2

    BÜYÜ BOZARKEN FENALAŞIP ÖLDÜ

    Bu sırada S.A. birden yere yığıarak hayatını kaybetti.

    Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken İlyas K. gözaltına alındı.

    S.A.'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü #3

    İNEBOLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

    Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi. S.A.’nın cenazesi, daha sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazının ardından emekli tarih öğretmeni olduğu öğrenilen S.A, İnebolu Merkez Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

    Karabük'te define büyüsü bozmaya çalışan şahıs öldü #4

    Görüş Bildir