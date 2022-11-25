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    Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret
    • Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret

    Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret

    Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Nazım Kaynar'ın evine giderek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrenciler, "Nazım Hoca" diye slogan attı.
    • 25.11.2022 - 02:04
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    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenlik yapan Nazım Kaynar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü için yaklaşık bir yıldır okulundan ve öğrencilerinden uzaktı.

    Öğretmenlerine sürpriz yaptılar

    Öğrencileri hasta öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, Kaynar'ın evinin önünde toplandı.

    Karabük te, Hababam Sınıfı nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret #1

    "Nazım Hoca" sloganları

    Evin önünde toplanan öğrenciler, hep birlikte "Nazım Hoca" sloganları attı.

    "Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum"

    Sesleri duyan ve balkona çıkan Nazım Kaynar, öğrencilerine teşekkür etti.
    Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Kaynar, "Ben çok iyiyim, inşallah aranıza döneceğim. Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Derslerinize güzel çalışın, öğretmenlerinizi, ailelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günler de görüşmek üzere Allah'a emanet olun." dedi.

    Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret - Video

    Karabük te, Hababam Sınıfı nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret #2

    Akıllara Hababam Sınıfı geldi

    Öğrencilerin yaptığı bu davranış akıllara Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca'nın hastanedeki sahnesini getirdi.

    Rahatsızlanan Mahmut Hoca'ya öğrencileri sürpriz yapmış ve hastanede ziyaret ederek "Mahmut Hoca" diye slogan atmıştı.

    Karabük te, Hababam Sınıfı nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret #3

    Karabük te, Hababam Sınıfı nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret #4


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