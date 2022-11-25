Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Nazım Kaynar'ın evine giderek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrenciler, "Nazım Hoca" diye slogan attı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenlik yapan Nazım Kaynar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü için yaklaşık bir yıldır okulundan ve öğrencilerinden uzaktı.

Öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Öğrencileri hasta öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, Kaynar'ın evinin önünde toplandı.

"Nazım Hoca" sloganları

Evin önünde toplanan öğrenciler, hep birlikte "Nazım Hoca" sloganları attı.

"Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum"



Sesleri duyan ve balkona çıkan Nazım Kaynar, öğrencilerine teşekkür etti.

Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Kaynar, "Ben çok iyiyim, inşallah aranıza döneceğim. Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Derslerinize güzel çalışın, öğretmenlerinizi, ailelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günler de görüşmek üzere Allah'a emanet olun." dedi.

Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret - Video







Akıllara Hababam Sınıfı geldi

Öğrencilerin yaptığı bu davranış akıllara Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca'nın hastanedeki sahnesini getirdi.

Rahatsızlanan Mahmut Hoca'ya öğrencileri sürpriz yapmış ve hastanede ziyaret ederek "Mahmut Hoca" diye slogan atmıştı.



