Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret
- 25.11.2022 - 02:04
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenlik yapan Nazım Kaynar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü için yaklaşık bir yıldır okulundan ve öğrencilerinden uzaktı.
Öğretmenlerine sürpriz yaptılar
Öğrencileri hasta öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, Kaynar'ın evinin önünde toplandı.
"Nazım Hoca" sloganları
Evin önünde toplanan öğrenciler, hep birlikte "Nazım Hoca" sloganları attı.
"Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum"
Sesleri duyan ve balkona çıkan Nazım Kaynar, öğrencilerine teşekkür etti.
Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Kaynar, "Ben çok iyiyim, inşallah aranıza döneceğim. Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Derslerinize güzel çalışın, öğretmenlerinizi, ailelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günler de görüşmek üzere Allah'a emanet olun." dedi.
Karabük'te, Hababam Sınıfı'nı ilham alan öğrencilerden hasta öğretmenlerine ziyaret - Video
Akıllara Hababam Sınıfı geldi
Öğrencilerin yaptığı bu davranış akıllara Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca'nın hastanedeki sahnesini getirdi.
Rahatsızlanan Mahmut Hoca'ya öğrencileri sürpriz yapmış ve hastanede ziyaret ederek "Mahmut Hoca" diye slogan atmıştı.