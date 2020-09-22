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    Karabük'te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldi

    Koronavirüs kapsamında temaslı olduğu belirlenen ve karantinadan çıkarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen şahsa, 3 bin 500 lira ceza uygulandı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 13:02
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    Karabük'te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldi

    Karabük'ün Cumayanı köyünde yaşayan Bülent A., eşine yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

    Karantinada olması gereken Bülent A. ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelerek, yurttaki eşinin eve gelmesi talebinde bulundu.

    3 BİN 500 LİRA CEZA

    Yetkililerden bunun mümkün olmadığı cevabını alan Bülent A., isteğinde ısrarcı olunca polis devreye girdi. Müdürlüğe gelen polis ekipleri, Bülent A'yı bir süre ikna etmeye çalıştı.

    Polis ekipleri eşliğinde evine götürülen Bülent A.'ya 3 bin 500 lira da ceza kesildi.

    Karabük te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü ne geldi #1

    Karabük te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü ne geldi #2

    Karabük te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü ne geldi #3

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