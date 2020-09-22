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Karabük'te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldi

Karabük'te karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldi

Koronavirüs kapsamında temaslı olduğu belirlenen ve karantinadan çıkarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen şahsa, 3 bin 500 lira ceza uygulandı.