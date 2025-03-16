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İHA

Karabük'te Safranbolu ilçesinde Emek Kavşağı'nda Burak T. idaresindeki 07 CEE 44 plakalı motosiklet, Safranbolu istikametine seyir halinde iken önünde seyreden ve kavşağa dönüş yapan M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil ile çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

Kaza anının araç kamerasına yansıdığı olayda, motosiklet sürücüsü metrelerce uçarak yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüler koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücüsünün yaşadığı şok ise kameralara yansırken, kazayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.