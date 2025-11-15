Karabük'te safran hasadını iklim geciktirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle ekimine geç başlanan safranda, ekim-kasım aylarında devam eden hasat bu yıl beklenenden yaklaşık 10 gün daha uzun sürecek. Safran, boyu 15-30 santimetreye ulaştığında toplanıyor ve gıda, ilaç ile kozmetik sektörlerinde kullanılıyor. Ayrıca kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt ve bağışıklık sorunlarına karşı faydalı olduğu biliniyor.

VERİMDEN ÜRETİCİLER MEMNUN

Safranbolu'nun Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde üretim yapan İsmail Yılmaz, bu yıl verimden memnun olduklarını belirtti. Yağışların çiçeklenmeyi artırdığını ifade eden Yılmaz, “Normalde safranı kasımın 10-12’si gibi bitirirdik. Bu hafta çok güzel bir yağmur aldık, yeniden çiçeklenmeye başladı. Bir hafta, 10 gün daha bu çiçeklenme devam edecek. Bu da üreticiler için çok güzel bir verim demektir” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA FAZLA HASAT

Yılmaz, geçen yıla göre daha yüksek verim aldıklarını aktararak, sonbaharın serin ve yağmurlu geçmesinin bu durumu olumlu etkilediğini söyledi: “Geçen sene daha az verim almıştık. Bu sene muhtemelen daha fazla verim ve daha uzun süre çiçek hasat ettik

SAFRAN FİYATLARI VE İLGİ ARTIYOR

Yeni hasatla belirlenen fiyatlara da değinen Yılmaz, “Safranın şu an satacağımız fiyatı 1 gram için 600 lira. Kilogram fiyatını 600 bin lira olarak düşündük. Günün şartları bunu gerektirdi” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, safran tarlalarına bu yıl gösterilen ilginin arttığını belirterek, bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğunun ürün satın almak veya tarlalarda fotoğraf çekmek için geldiğini söyledi.

SAFRANBOLU'NUN ÜNÜ ARTIYOR

Safranbolu’nun safran üretimiyle adını daha fazla duyurmaya başladığını vurgulayan Yılmaz, “Basın sağ olsun, bu işe çok sahip çıktı. Safranbolu’nun safran ürettiğini dünyaya duyurdu. Türkiye’nin birçok yerinde safran üretilmeye başlandı. Safran yumrusu ve soğanı almak için bölgemize gelen çok insan var. Türkiye’de en az Safranbolu kadar şu anda çeşitli bölgelerde safran üretiliyor” dedi.