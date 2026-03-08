Abone ol: Google News

Bitlis'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

DHA

Güroymak ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında, gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI 

Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Demirören Haber Ajansı (DHA)

