Bitlis'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Güroymak ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında, gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)