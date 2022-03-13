Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-0.02%
Dolar
14.75
-0.09%
Altın
942.58
0.13%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.027
-0.63%
BTXN Coin
39.00
-2.10%
Bitexen
-2ºC
İstanbul
Açık -2 C

    Karabük'te sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı

    Karabük'te kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda kaza yapan araçlarla son anda kazadan kurtulanlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 23:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı

    Karabük'te dün sabah saatlerindeki kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kayarak sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar kaza yaptı.

    ARAÇLAR KAYARAK BİRBİRİNE ÇARPTI

    100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde’de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan yolcu minibüsü bir bölümü yolun ortasına kalan diğer yolcu minibüsü ile çarpışmaktan son anda kurtuldu.

    Facianın eşiğinden dönülen o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aynı yerde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise araçların kaymasıyla bir vatandaşın yürürken dengesini kaybedip düştüğü ve ilerleyemeyeceğini anlayınca da kayarak geri döndüğü görüldü.

    Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Enver Kaya Bulvarı’nda geri geri kayan cip, otomobile sonra da işçi taşıyan servis minibüsüne çarparak durabildi.

    Karabük te sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı #1

    Karabük te sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı #2


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı
    Dünya

    Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir