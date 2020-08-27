Karadeniz'de bulunan doğalgaz yeni rezervlerin habercisi

Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfinden sonra, yeni sondaj için bölgeyi değerlendiren uzmanlar yeni rezervlerin geleceğini söyledi.

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aldığı sondaj gemileri Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu.

Son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Türkiye'nin 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden olurken Karadeniz'de bulunan bu rezerv, yeni müjdelerin de geleceğinin habercisi oldu.

YENİ MÜJDE GELİYOR

Bölgenin yapısı üzerinde duran uzmanlar bulunan rezervin daha da fazlasının olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini söyleyerek, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir." dedi.

PETROL SONDAJLARI DA BAŞLIYOR

Doğalgazda bu heyecan yaşanırken petrol için de geri sayım başladı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni yaptığı ruhsat başvurusu sonuçlanmak üzere.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG),TPAO’nun başvurusunu eylül ayının hemen başında sonuçlandırması, ruhsatlandırma işleminin tamamlanması bekleniyor.

MAPEG, ruhsat verdiğinde Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede (Türkiye ile Libya anlaşması çerçevesinde) petrol arama çalışması başlayacak.

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