Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar

UEA Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de bulunan rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyleyerek doğalgaz faturasında ciddi düşüşlerin olacağını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Bloomberg HT'ye Karadeniz'de keşfedilen Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervini değerlendirdi.

Birol, "Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek," diyerek, mevcut ortamında doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti.

80 MİLYAR DOLAR

Birol, bulunan rezervlerin 80 milyar dolar olduğunu belirterek "Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecek. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak" dedi.

Birol'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

DIŞA BAĞIMLILIK CİDDİ ORANDA DÜŞECEK

"Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunu ölçeği ne kadardır ne kadar hayatımızı ve Türkiye’nin enerji sektörünü etkileyecektir.

Öncelikle saha büyük bir sahadır. Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır.

Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımsızlığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye’nin hızla enerji ihracatçısı olması tabi ki zor.

BİZ YİNE DOĞALGAZ İTHAL EDECEĞİZ

Biz halen doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Cari açıkta enerji faturamızın büyük bir kısmı petrol ithalatına bağlı. Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demekte mümkün gözükmüyor.

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