Gün içinde Amasra’ya bağlı Tarlaağzı limanından Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerinin ağları hamsi ile doldu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü ağlarının hamsi ile dolmasıyla birlikte güldü.

Onur Semih Kardeşler isimli tekne ile sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, gece yarısı limana döndü.

YÜZLERCE KASA HAMSİ GETİRDİLER

Yüzlerce kasa hamsi ile limana dönen balıkçılar ambarlarındaki hamsileri tek tek ayıklayarak kasalara yerleştirdiler.

Kasalanan hamsilerin İstanbul ve Ankara gibi illere gönderileceğini belirten balıkçılar, bereketli geçen avdan dolayı büyük bir mutluluk yaşarken, sezondan da umutlu olduklarını belirtti.

Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü hamsi ile güldü ViDEO

"HAMSİYE BİSMİLLAH DEDİK"

Palamut sezonunun kısa sürdüğünü, hamsi sezonundan umutlu olduklarını söyleyen tekne kaptanı Ahmet Uzunay, “Palamut sezonu pek olumlu geçmedi. Kısa sürdü. Hamsiye başladık. Hamsi Allah’a şükür iyi. Şu anda iyi gözüküyor. İyi gitmesini bekliyoruz.” dedi.

Balıkçılardan Şaban Uzunay ise “Palamut sezonu bitti hamsiye başladık artık. Hamsiye devam ediyoruz. Hamsiye bismillah dedik bu akşam. Artık sonu ne gelir, ne olur bilmiyoruz. Mecbur umutlu olacağız. Olmazsa şansına. Allah ne verirse onu tutacağız.” ifadelerini kullandı.