İHA

1 Eylül 2024’te başlayan av sezonu, 15 Nisan 2025’te sona eriyor. Türkiye’de balıkçılığın kalbinin attığı Karadeniz’de balıkçılar, bu sezon bol palamut ve istavrit avlamanın sevincini yaşarken, hamsinin beklenenden az olması nedeniyle sezonu erken kapatma kararı aldı. Kimileri ağlarını çoktan toplarken, bazıları da son hazırlıklarını tamamlıyor. 15 Nisan itibarıyla tekneler limana çekilecek, ağlar ise yeni sezon için bakıma alınacak.

"PALAMUT BOLDU, SEZON KEYİFLİ GEÇTİ"

Ordulu balıkçı ve tekne sahibi Birol Karadeniz, bu yılın palamut açısından bereketli geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

Sezon başından itibaren palamut oldukça boldu, ancak hamsi beklediğimiz seviyede değildi. Bu nedenle istavrite yöneldik ve o da bereketliydi. Şimdi ise sezonu erken kapattık ve yeni döneme hazırlanmaya başladık. Bu süreçte teknelerimizi ve ağlarımızı onararak gelecek sezona hazır hale getireceğiz. Hamsi az olduğu için sezonu biraz erken noktalamak zorunda kaldık ama umarım önümüzdeki sezon daha iyi geçer. Sonuçta deniz bizim ekmek kapımız.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"

Ordulu bir diğer balıkçı Ali Karadeniz ise hem büyük hem de küçük ölçekli balıkçılık yaptıklarını belirterek, şu anda kalkan avının devam ettiğini dile getirdi.

Sürdürülebilir balıkçılığın geleceği için av yasaklarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğine dikkat çeken Karadeniz, şu ifadeleri kullandı: