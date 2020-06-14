Karaman'da husumetlisini vuran şahıs yakalandı

Karaman'da bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da, Külhan Mahallesi’nde bulunan Tütüncüler Çarşı'nda, V.T. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen H.Ş.'nin (38), iş yerine geldi.

Burada çıkan tartışmanın ardından V.T., belinden çıkardığı tabanca ile H.Ş'ye bir el ateş ettikten sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan H.Ş, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.

"HOŞUMA GİTTİ VURDUM"

Olaydan sonra otomobiliyle kaçan V.T., Cinayet Bürosu dedektiflerinin çalışması sonucu kısa sürede Larende Mahallesi'nde suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İlk olarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı daha sonra sağlık raporu için özel bir hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum." dedi.

2 AY ÖNCE DE AYAĞINDAN VURULMUŞ

Sağlık raporu alındıktan sonra şahıs tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yandan H.Ş.nin 2 ay önce de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





