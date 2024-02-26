Karaman'da iki kardeş silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı Karaman'da arazi meselesi sebebiyle patlak veren bir silahlı çatışmada, saldırıya maruz kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli baba ve oğlunu yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

İHA

Karaman'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında, Bayram Ali Büyüktuna (40) ile kardeşi Y.B. (30), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve oğlu M.Ü. ile konuşmak için buluştu.

Silahla yaralandılar

Bir süre sonra iki taraf arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ali Büyüktuna göğsünden, yanında bulunan kardeşi Y.B. ise ayağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşlerden biri kurtarılamadı

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bayram Ali Büyüktuna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağ ayağına isabet eden kurşunla yaralanan kardeşi Y.B’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlu aranıyor

Jandarma, olayın ardından otomobil ile kaçan zanlı baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)