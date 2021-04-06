Karaman'da koronalı yolcunun bulunduğu otobüstekiler yurda götürüldü

Karaman'da, koronavirüs testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi, karantinaya alındı.

Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.

Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.

KARAMAN'DA OTOBÜSTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.

ARAÇTAKİ YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi. Otobüsteki 9’u kadın, 20 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.