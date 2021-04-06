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    Karaman'da koronalı yolcunun bulunduğu otobüstekiler yurda götürüldü

    Karaman'da, koronavirüs testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi, karantinaya alındı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:00
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    Karaman'da koronalı yolcunun bulunduğu otobüstekiler yurda götürüldü

    Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.

    Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.

    KARAMAN'DA OTOBÜSTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.

    pozitif yolcu karantina

    ARAÇTAKİ YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

    Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi. Otobüsteki 9’u kadın, 20 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

    pozitif yolcu karantina

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