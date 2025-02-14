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İHA

Karaman’da yağan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve sinilerle ailecek Karaman Kalesi’ne akın etti.

Kalenin girişindeki yokuşta 7’den 70’e herkes, poşetlerini, sinilerini ve kızaklarını alarak kendini eğlenceye kaptırdı.

Kayak yapan vatandaşlar aylardır bugünü beklediklerini ve karın tadını çıkardıklarını söylediler.