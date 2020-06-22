Karamürsel Belediyesi'nden koronaya karşı cihaz

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım öncülüğünde bir araya gelen genç girişimciler, UV-C ışınlarından yararlanarak virüsü yok eden cihazı tasarladı ve üretimine geçtiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını; gündelik yaşantımızı, alışkanlıklarımızı ve önceliklerimizi kökten değiştirdi. Bu değişime yerel yönetimler de ayak uydurdu, belediye başkanlarının önceliği her şeyden önce virüsün yayılmasını önleyerek halkın sağlığını korumak oldu.

Bu bağlamda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım salgına karşı alınan genel önlemler dışında farklı çözüm önerilerini hayata geliştirmek adına genç girişimcilerle bir araya geldi.

OCAK AYINDA BAŞLANDI

Belediyeciliğin sadece yol, su, kanalizasyondan ibaret olmadığını her fırsatta dile getiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yeni nesil belediyeciliğin en çarpıcı örneklerinden birine imza attı.

Başkan Yıldırım, salgın henüz ülkemizin gündemine yerleşmeden, ocak ayının ortalarında korona ile mücadeleye ilişkin çalışmalara başladı. Türkiye'de ilk vaka mart ayında görüldüğünde Başkan Yıldırım, gençlerden oluşan bir beyin takımıyla çoktan yola çıkmıştı. Koronavirüsü yok edebilecek bir cihaz üzerine kafa yoran, bu doğrultuda yerli-yabancı çok sayıda kaynak okuyan, model alınabilecek ürünler üzerine dünya genelinde bir araştırma yapan ekip, en iyi sonuca UV-C ışınlarıyla ulaşılabileceği konusunda fikir birliğine vardı.

ÜNİVERSİTEDEN GÖRÜŞ ALINDI

Salgın sürecince alınan önlemler kapsamında ilk atılan adım olarak dezenfeksiyon tüneli sistemlerinin üretimine hemen başlandı. Dezenfeksiyon tüneli Karamürsel Cuma Pazarı'nın girişine konularak, pazara giriş-çıkış yapan vatandaşların virüsten arındırılması hedeflendi. Virüsle mücadele kapsamında 'toplum yararına daha fazla ne yapabiliriz', 'insanların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz' diye kafa yormaya devam eden ekip, UV-C ışınlarını kullanarak birbirinden farklı cihazlar geliştirdi.

MMS Makina'nın sahibi Serdar Avcı ile Mehmet Öztürk'ün arge çalışmaları neticesiyle, geliştirdikleri cihazları bilimsel yapıya uygun ve işlevselliğinin akademik düzeyde olurunu almak adına çeşitli görüşmeler ve adımlar atıldı. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

HAYATIN HER ALANINDA

Kocaeli Üniversitesi'ndeki hocaların önerileri doğrultusunda geliştirilen cihazlar test edildi ve başarılı sonuçlar alındı. Tüm cihazlar için CE belgesi alınarak patent başvuruları yapıldı. Gençlere fırsat tanımak amacıyla tasarım konusunda KOÜ öğrencisi bir gençten, yazılım-programlama konusunda da bir lise öğrencisinden destek alındı. Hunter Girişimcilik adı verilen bu oluşumun ürettiği HNT 1921 Tünel, içinden geçen ürünleri 360 derece UV-C ışınlarına maruz bırakarak, 6-8 saniyede dezenfekte ediyor. Market, eczane, restoran, catering firmaları, kargo firmaları, manav, oteller gibi yerlerde kullanılabilecek bu tünel ambalajlı ve ambalajsız ürünleri virüsler, bakteriler, mantar ve küf sporlarından arındırıyor.HNT 1935 Kule adı verilen cihaz ise havada asılı duran virüs ve bakterileri yok etme özelliğine sahip. Ofislerde, depo, AVM, eğitim kurumları, toplu taşıma araçları, spor tesisleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu kapalı alanlarda kullanılıyor.

KIZILAY KULLANMAYA BAŞLADI

Hunter Girişimcilik tarafından üretilen cihazlardan HNT 1921 Tünel - K modeli Kızılay tarafından kullanılmaya başlandı. Kızılay'ın, Ankara genel müdürlüğüne bağlı maske üretim fabrikasına gönderilen dezenfeksiyon cihazı faaliyete geçti. TSK, üniversiteler, kargo şirketleri ve özel bir çok kuruluş tarafından sipariş almaya başlayan Hunter Girişimcilik'in ürettiği cihazlar yurt dışından da talep gelmeye başladı. Başta İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, Kanada, Ürdün, Katar Kuveyt ve Lübnan ile görüşmelerini sürdüren Hunter Girişimcilik, kendilerini bir araya getiren, toplum yararına bir iş yapmalarına önderlik eden, sürekli motive eden ve sonuna kadar arkalarında duran Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ediyor.

Not: UV-C; ultraviyole ışınlarından biri olup, mikroorganizmalar için en öldürücü dalga boyu aralığına sahiptir. UV-C ışınlarının kontrollü bir şekilde COVID-19 mücadelesinde kullanılabileceği TMMOB Fizik Mühendisleri Odası tarafından açıklanmıştır.



