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    Karantina yurdundan kaçarken ayağını kırdı

    Bilecik'te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 17:31
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 17:31
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    Karantina yurdundan kaçarken ayağını kırdı

    Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan KYK’ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu, il genelindeki temaslı vakalarının karantina ve izolasyonları içinde düzenlendi.

    CAMDAN ATLADI

    Burada pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle karantina ve izolasyonda bulunan bir kişi, kaldığı birinci katın camından atlayarak kaçmak istedi.

    AYAĞI KIRILDI

    Bu esnada ayağı kırılan şahıs, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karantina yurdundan kaçarken ayağını kırdı #1

    karantina

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