Karantinada olması gerekirken, Ankara'dan Edirne'ye gitti

Ankara'dan gelen yolcu otobüsünde yapılan denetimde, korona vakasıyla temaslı olduğu için evde karantinada olması gereken bir kadın yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki gişelerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarıda bulunarak, kimlik kontrolü de yapıyor.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KADIN OTOBÜSTEN ÇIKTI

Ankara'dan gelen bir yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında ise yolcular arasındaki G.Ö. isimli kadının, koronavirüs hastasıyla temas ettiği için evde karantina altında olması gerektiği tespit edildi.

3 BİN LİRA CEZA

Görevlilere, gezmek için Ankara'ya gittiğini Edirne'deki evine döndüğünü söyleyen G.Ö.'ye karantina kararına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası verildi. Kadın, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

"DENETİM OLMASI GEREKEN BİR ŞEY"

Otomobiliyle geldiği gişelerdeki denetimin yerinde olduğunu söyleyen Fatih Aksoy adlı vatandaş, "Denetim olması gereken bir şey, takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz" dedi.

Recep Dönmez de, "Denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat kurallara uymayan çok kişinin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.