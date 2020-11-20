Karantinadaki belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayından izledi
Kayseri'de koronavirüse yakalanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılamadığı babasının cenazesini canlı yayından takip etti.
- İHA
- 20.11.2020 - 14:48
- Güncelleme : 20.11.2020 - 14:53
Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası 82 yaşındaki Mahmut Öztürk hayatını kaybetti.
Merhum Öztürk'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Yahyalı Camii Kebir'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE KATILAMADI
Dün koronavirüse yakalandığını duyuran Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, karantinada olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı.
CANL YAYINDAN İZLEDİ
Başkan Öztürk, cenaze namazını belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayından takip etti.
Babasının cenaze namazını canlı yayından takip etti VİDEO