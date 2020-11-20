Dolar
7.6323
1.0914%
Euro
9.0626
1.0064%
Altın
1867.02
0.0128%
Borsa
1325.12
0.9215%
G. Altın
456.907
0.8544%
Bitcoin
139222.28
2.0789%
EXEN Coin
12.38
0.56%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Karantinadaki belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayından izledi

    Kayseri'de koronavirüse yakalanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılamadığı babasının cenazesini canlı yayından takip etti.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 14:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karantinadaki belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayından izledi

    Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası 82 yaşındaki Mahmut Öztürk hayatını kaybetti.

    Merhum Öztürk'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Yahyalı Camii Kebir'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Cenaze namazına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Karantinadaki belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayından izledi #1

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE KATILAMADI

    Dün koronavirüse yakalandığını duyuran Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, karantinada olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı.

    cenaze

    CANL YAYINDAN İZLEDİ

    Başkan Öztürk, cenaze namazını belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayından takip etti.

    Babasının cenaze namazını canlı yayından takip etti VİDEO

    cenaze

    cenaze

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir