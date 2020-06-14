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    Karlıova'da 2 askeri nöbet kulesi yıkıldı

    Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı'na ait 2 nöbet kulesi yıkıldı. 1 korucu göçük altında kaldı 2 korucu da yaralandı.
    • AA
    • 14.06.2020 - 18:07
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    Karlıova'da 2 askeri nöbet kulesi yıkıldı

    Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı'na ait 2 nöbet kulesi yıkıldı. 1 korucu göçük altında kaldı 2 korucu da yaralandı.

    Konu hakkında açıklama Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den geldi.

    Ekinci açıklamasında, "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok." ifadelerini kullandı.

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