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- Karlıova'da 2 askeri nöbet kulesi yıkıldı
Karlıova'da 2 askeri nöbet kulesi yıkıldı
Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı'na ait 2 nöbet kulesi yıkıldı. 1 korucu göçük altında kaldı 2 korucu da yaralandı.
- AA
- 14.06.2020 - 18:07
Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı'na ait 2 nöbet kulesi yıkıldı. 1 korucu göçük altında kaldı 2 korucu da yaralandı.
Konu hakkında açıklama Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den geldi.
Ekinci açıklamasında, "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok." ifadelerini kullandı.
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