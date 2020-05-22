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- Kars polisinden Afgan çocuklara yardım
Kars polisinden Afgan çocuklara yardım
- DHA
- 22.05.2020 - 11:07
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru, Paşaçayırı yolundaki harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Afgan göçmenlere, bayram öncesi yardım yapmaya karar verdi.
Harekete geçen polis memurları, maaşları ve arkadaşlarının desteği ile para topladı.
TÜM ÇOCUKLARA ELBİSE VE AYAKKABI DAĞITILDI
Bir süre önce mahalledeki çocukların beden ölçülerini alan polis memurları, aldıkları malzemeleri kendi araçlarıyla Afganistan uyrukluların yaşadığı bölgeye getirdi.
İki polis, daha önceden belirledikleri elbise ve ayakkabıları tek tek dağıtarak, çıplak ayaklarıyla gezinen çocuklara yeni ayakkabılarını giydirdi.
ÇOCUKLARIN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI
Ayakkabılarını giyerek birbirlerine gösteren çocuklar sevinçlerini çığlık atarak gösterdi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen polis memurları, ihtiyaçlarını tespit ederek bölgeden ayrıldı.
Bayram öncesi getirilen hediyelerle yüzleri gülen çocuklar ise polis memurlarını el sallayarak uğurladı.