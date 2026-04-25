Kars'a bahar gelmedi: Sarıkamış yeniden beyaza büründü

Özellikle Sarıkamış’ta çam ormanlarının üzerini kaplayan kalın kar tabakası, Kars'ı bir kış masalına dönüştürdü.

Kristal kar yapısıyla bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi çevresi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sundu.

"BUGÜN 25 NİSAN BİZ HALA KAR TEMİZLİYORUZ"

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi yapılar, sokaklar ve geniş düzlükler beyaz örtüyle bütünleşti.

Kars’a yaz gelmediğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 25 Nisan biz hale kar temizliyoruz. Kars’a yaz bir türlü gelmedi." diye konuştu.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, havadan drone ile görüntülenen Kars ve Sarıkamış’ta, karla kaplı çatılar sessizliğe bürünen sokaklar ve doğanın saf hali dikkat çekti.

Özellikle gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan sis ve kar kombinasyonu, görsel şölen oluşturdu.