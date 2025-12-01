Abone ol: Google News

Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta, uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet şehir merkezine ulaştı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kars merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 07:48
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, başta Kars Kalesi olmak üzere kentin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi.

KENTTE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

