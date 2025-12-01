Kars'a mevsimin ilk karı düştü

- Kars'ta uzun zamandır beklenen kar yağışı şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı.
- Hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
- Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, başta Kars Kalesi olmak üzere kentin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi.
KENTTE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.