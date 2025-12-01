Kars'a mevsimin ilk karı düştü Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta, uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet şehir merkezine ulaştı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kars merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.